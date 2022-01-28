Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО не значится в повестке дня

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Вступление Украины в НАТО в настоящее время не значится в повестке дня. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам редакционной группы Funke.
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО не значится в повестке дня
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД (Сергеем Лавровым. — RT) по поводу того, о чём мы вообще спорим», — цитирует Бербок ТАСС.

По её словам, все страны, «в том числе Россия, знают, что в настоящее время это не значится в повестке дня».

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Украина пока не достигла уровня, свидетельствующего о её готовности получить план действий по подготовке к членству в НАТО.

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