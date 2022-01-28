Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что вступление Украины в НАТО не значится в повестке дня
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«В настоящее время вообще никакого расширения НАТО на Восток не предвидится. Поэтому я в Москве долго дискутировала с российским главой МИД (Сергеем Лавровым. — RT) по поводу того, о чём мы вообще спорим», — цитирует Бербок ТАСС.
По её словам, все страны, «в том числе Россия, знают, что в настоящее время это не значится в повестке дня».
Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что Украина пока не достигла уровня, свидетельствующего о её готовности получить план действий по подготовке к членству в НАТО.