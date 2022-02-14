Пресс-секретарь Зеленского: стремление Украины в НАТО закреплено в Конституции
- Legion-Media
Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».
«Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны», — сказал Никифоров.
Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что членство страны в НАТО и Евросоюзе является вопросом времени. По словам главы МИД, в Киеве понимают скептицизм по поводу расширения ЕС на восток.
В октябре 2021 года замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.