Пресс-секретарь Зеленского: стремление Украины в НАТО закреплено в Конституции

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что послу Украины в Великобритании Вадиму Пристайко необходимо объяснить слова об отказе от членства в НАТО ради мира.

Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

«Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны», — сказал Никифоров.

Ранее Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что членство страны в НАТО и Евросоюзе является вопросом времени. По словам главы МИД, в Киеве понимают скептицизм по поводу расширения ЕС на восток.

В октябре 2021 года замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что вступление Украины в НАТО стало бы крайне опасным шагом, который вынудит Москву реагировать.