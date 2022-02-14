В МИД Украины прокомментировали слова посла Пристайко о перспективе членства в НАТО

Официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко прокомментировал заявление посла страны в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев может отказаться от членства в НАТО во избежание конфликта с Россией.

«Ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный приём Украины в альянс», — цитирует Николенко РИА Новости.

Он отметил, что слова посла Украины Пристайко о НАТО были вырваны из контекста.

Ранее посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы «избежать войны».

Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что послу Украины необходимо объяснить слова об отказе от членства в НАТО ради мира.

Также он заявил, что стремление Украины в НАТО и ЕС закреплено в украинской Конституции.

В свою очередь, замглавы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хиппи в интервью Sky News заявил, что британская сторона поддержит Украину в случае решения отказаться от вступления в НАТО.