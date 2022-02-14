Глава Мюнхенской конференции заявил об отсутствии консенсуса по членству Украины в НАТО

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Немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в НАТО отсутствует консенсус по вопросу членства в альянсе Украины и Грузии.
Глава Мюнхенской конференции заявил об отсутствии консенсуса по членству Украины в НАТО
  • ©Alexandra Beier/Getty Images

«В Североатлантическом альянсе до сегодняшнего дня нет, по моим сведениям, консенсуса, а для такого решения необходим консенсус, принять одну из этих стран или даже обе эти страны в альянс», — цитирует Ишингера РИА Новости.

Ранее премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО ещё долгое время не будет в повестке дня.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что это потребует глубоких и всеобъемлющих реформ всей украинской системы, экономики, свободного и независимого судопроизводства и борьбы с коррупцией.

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