Премьер Баварии заявил, что присоединение Украины к НАТО ещё долго не будет в повестке дня
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Об этом он рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«При всей справедливой критике в адрес России Запад должен когда-нибудь дать ответ на ключевой вопрос: планируется ли расширение НАТО на Украину? Разумеется, нельзя позволять России диктовать правила. Однако, несмотря на это, ответ должен быть дан. С моей точки зрения, понятно: расширение НАТО в восточном направлении на Украину долгое время не будет значиться в повестке», — сказал Зёдер.
Также он заявил, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности могла бы стать площадкой для переговоров в нормандском формате.