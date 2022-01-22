Премьер Баварии заявил, что присоединение Украины к НАТО ещё долго не будет в повестке дня

Премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО ещё долгое время не будет в повестке дня.

Об этом он рассказал в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«При всей справедливой критике в адрес России Запад должен когда-нибудь дать ответ на ключевой вопрос: планируется ли расширение НАТО на Украину? Разумеется, нельзя позволять России диктовать правила. Однако, несмотря на это, ответ должен быть дан. С моей точки зрения, понятно: расширение НАТО в восточном направлении на Украину долгое время не будет значиться в повестке», — сказал Зёдер.

Также он заявил, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности могла бы стать площадкой для переговоров в нормандском формате.