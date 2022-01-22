Премьер Баварии предложил использовать Мюнхенскую конференцию для нормандских переговоров
- ©Sven Hoppe/picture alliance
- Gettyimages.ru
Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Европа должна активнее решать свои проблемы. Мюнхенская конференция даёт шанс на то, чтобы собрать за одним столом конфликтующие стороны. Я предлагаю оживить нормандский формат в Мюнхене вместе с Германией, Францией, Россией и Украиной», — заявил он.
Также Зёдер в интервью выступил против ужесточения санкций в отношении России и газопровода «Северный поток — 2».