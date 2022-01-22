Премьер Баварии предложил использовать Мюнхенскую конференцию для нормандских переговоров

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Премьер Баварии, глава Христианско-социального союза Маркус Зёдер заявил, что Мюнхенская конференция по вопросам безопасности, которая запланирована на 18—20 февраля, может стать площадкой для переговоров в нормандском формате.
Премьер Баварии предложил использовать Мюнхенскую конференцию для нормандских переговоров
  • ©Sven Hoppe/picture alliance
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Европа должна активнее решать свои проблемы. Мюнхенская конференция даёт шанс на то, чтобы собрать за одним столом конфликтующие стороны. Я предлагаю оживить нормандский формат в Мюнхене вместе с Германией, Францией, Россией и Украиной», — заявил он.

Также Зёдер в интервью выступил против ужесточения санкций в отношении России и газопровода «Северный поток — 2».

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