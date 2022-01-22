Премьер Баварии высказался против ужесточения санкций в отношении «Северного потока — 2»

Баварский премьер Маркус Зёдер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung выступил против ужесточения санкций в отношении России и газопровода «Северный поток — 2».

«Постоянные новые угрозы и всё более жёсткие санкции против России не могут быть решением. С одной стороны, потому что санкции уже давно малоэффективны, а с другой стороны, потому что эти новые санкции зачастую повредили бы нам аналогичным образом. Например, исключение России из финансовой системы SWIFT. Закрытие балтийского газопровода «Северный поток — 2» или вообще прекращение всех поставок газа из России коснулось бы и нашей страны. Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений», — заявил Зёдер.

Ранее премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила о необходимости скорейшей сертификации газопровода «Северный поток — 2» для успешного энергетического перехода.

19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с «Северным потоком — 2» вредит потребителям газа в Европе.