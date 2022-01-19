В Кремле заявили, что ситуация с «Северным потоком — 2» вредит потребителям газа в Европе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о возможном отключении газопровода «Северный поток — 2» в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
В Кремле заявили, что ситуация с «Северным потоком — 2» вредит потребителям газа в Европе
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Официальный представитель Кремля отметил, что России регулярно «кто-то чем-то грозит».

«Коммерческий международный проект «Северный поток — 2» отключить невозможно, потому что его ещё не включили», — сказал он в ходе общения с журналистами.

По словам Пескова, то, что проект ещё не был запущен, плохо отражается на всех участников процесса и потребителях в Европе.

«И то, что его не включили, на самом деле это плохо и для тех, кто участвует в этом проекте, и для тех, кто потребляет газ в Европе», — сказал он.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ожидает от России шагов по деэскалации ситуации вокруг Украины.

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