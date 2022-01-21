В Германии заявили о необходимости сертификации СП-2 для успешного энергоперехода

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Властям ФРГ следует обеспечить скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток — 2» для успешного энергетического перехода. Такое мнение выразила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.
В Германии заявили о необходимости сертификации СП-2 для успешного энергоперехода
  • globallookpress.com
  • © Stefan Sauer/dpa

«Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — цитирует Швезиг издание Zeit.

Она также подчеркнула, что властям Германии нужно сосредоточиться на диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с «Северным потоком — 2» вредит потребителям газа в Европе.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.

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