В Германии заявили о необходимости сертификации СП-2 для успешного энергоперехода

Властям ФРГ следует обеспечить скорейшую сертификацию газопровода «Северный поток — 2» для успешного энергетического перехода. Такое мнение выразила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг.

«Газ нужен как источник энергии как минимум для перехода к возобновляемым источникам энергии, чтобы иметь основания для отказа от атомной и угольной энергетики», — цитирует Швезиг издание Zeit.

Она также подчеркнула, что властям Германии нужно сосредоточиться на диалоге и экономическом взаимодействии с Россией.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с «Северным потоком — 2» вредит потребителям газа в Европе.

В ноябре регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что сертификация «Северного потока — 2» может затянуться до лета 2022 года.