В МИД России рассказали о возможном затягивании сертификации «Северного потока — 2»

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Процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
В МИД России рассказали о возможном затягивании сертификации «Северного потока — 2»
  • РИА Новости

«Регламенты процедуры таковы, что они позволяют даже не то чтобы затянуть (процесс сертификации «Северного потока — 2». — RT), а именно производить это рассмотрение в первой, второй условно инстанции, растянув его на многие месяцы... Да, это может и до лета продлиться», — цитирует Панкина РИА Новости.

Он также не исключил возможные новые санкции против «Северного потока — 2» со стороны Соединённых Штатов.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что сертификацию «Северного потока — 2» планируют завершить максимум до конца первого полугодия 2022 года. 

В свою очередь, представитель Министерства экономики Германии Сюзанна Унград не смогла уточнить сроки запуска трубопровода, но напомнила, что разрешение на эксплуатацию газопровода уже получено.

16 ноября стало известно, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода «Северный поток — 2».

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