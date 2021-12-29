Новак: сертификацию «Северного потока — 2» завершат до конца первого полугодия 2022 года
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«Из тех графиков по срокам сертификации, о которых мне известно, она как раз и должна завершиться в течение первого полугодия (2022 года. — RT). Конец первого полугодия — это максимальный срок», — заявил он в интервью РБК.
Новак отметил, что при заинтересованности европейских коллег сертификацию газопровода можно провести быстрее и начать поставки топлива гораздо раньше.
Ранее российский вице-премьер выразил уверенность, что Украине не удастся сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2».