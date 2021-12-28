Глава департамента МИД Биричевский: в санкциях США по «Северному потоку — 2» нет смысла

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Москва не видит смысла в санкциях Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток — 2» после его достройки. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Глава департамента МИД Биричевский: в санкциях США по «Северному потоку — 2» нет смысла
  • Reuters

«Если честно, не видим смысла в санкционной политике Вашингтона в условиях, когда газопровод «Северный поток — 2» уже построен», — приводит РИА Новости его слова.

Биричевский добавил, что российская сторона заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в энергетической сфере.

Ранее американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2022 год.

Уточняется, что документ предусматривает средства на «сдерживание» России, но не предполагает санкций в отношении «Северного потока — 2».

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