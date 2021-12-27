Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год 

Американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2022 год.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Как уточняет РИА Новости, бюджет в размере $768 млрд предусматривает средства на «сдерживание» России, но не предполагает санкций в отношении «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на будущий год.

Также проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2022 год предполагал выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.