Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год 

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Американский президент Джо Байден подписал оборонный бюджет Соединённых Штатов на 2022 год.
Байден подписал оборонный бюджет США на 2022 год 
  • Legion-Media

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Как уточняет РИА Новости, бюджет в размере $768 млрд предусматривает средства на «сдерживание» России, но не предполагает санкций в отношении «Северного потока — 2».

Ранее сообщалось, что палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на будущий год.

Также проект оборонного бюджета Соединённых Штатов на 2022 год предполагал выделение $300 млн в качестве военной помощи Украине.

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