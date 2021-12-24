Путин объяснил, почему Европе глупо препятствовать запуску «Северного потока — 2»

Странам Европы глупо было бы препятствовать запуску «Северного потока — 2», так как дополнительный газ на рынке понизил бы цены на топливо, заявил президент России Владимир Путин.

«Это ещё и глупо для тех, кто не даёт возможности работать этой системе, потому что дополнительные поступления объёмов газа на европейский рынок, безусловно, понизили бы цену на бирже, на споте», — цитирует главу государства РИА Новости.

Путин подчеркнул, что даже для тех стран, которые не хотят покупать топливо напрямую в России (включая Украину), цена так же существенно снизилась бы с запуском газопровода.

«Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят», — заключил президент.

Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил о помехах началу работы «Северного потока — 2» из-за политизации проекта.