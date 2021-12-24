Новак заявил о помехах началу работы «Северного потока — 2» из-за политизации проекта
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«Он бы уже давно мог работать, если бы не было политики большой вокруг этого проекта и противостояния», — приводит ТАСС слова Новака в интервью телеканалу «Россия 24».
Как отметил вице-премьер, запуск газопровода мог бы способствовать снижению цен на газ для европейских потребителей.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Европе «Северный поток — 2» превратился в разменную монету в противостоянии с Россией.