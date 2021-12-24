Рябков заявил о превращении «Северного потока — 2» в разменную монету в Европе

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что в Европе газопровод «Северный поток — 2» превратился в разменную монету в противостоянии с Россией.
Рябков заявил о превращении «Северного потока — 2» в разменную монету в Европе
  • Reuters

По его словам, европейские политики готовы платить деньги из собственного кармана ради демонстрации якобы атлантической солидарности в борьбе с Москвой.

«Уже давно усилиями наших американских коллег и большой группы политиков и функционеров в аппарате Евросоюза проект «Северного потока — 2» превратился в разменную монету в их собственной игре на повышение ставок», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, дошло до того, что европейских политиков уже совершенно не волнует, какие цены на газ в Европе и какие перспективы спотовых контрактов на газ.

«И вообще это, знаете, все такие Павки Корчагины, которые готовы идти до конца вопреки всему, лишь бы только досадить Москве вопреки всему, из принципа, вопреки собственным интересам, вопреки интересам своих союзников, из принципа», — подчеркнул Рябков.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что первая нитка газопровода «Северный поток — 2» находится под рабочим давлением, вторая окажется под ним до конца 2021 года.

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