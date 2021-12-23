Миллер: обе нитки «Северного потока — 2» будут под рабочим давлением до конца года

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Первая нитка газопровода «Северный поток — 2» находится под рабочим давлением, вторая окажется под ним до конца 2021 года, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Миллер: обе нитки «Северного потока — 2» будут под рабочим давлением до конца года
  • ©Nord Stream 2/Igor Kuznecov

Об этом сообщает РИА Новости.

«Первая нитка «Северного потока — 2» уже находится под рабочим давлением», — отметил Миллер.

Как уточнил глава «Газпрома», вторая нитка трубопровода  окажется под рабочим давлением до конца 2021 года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о начале заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2» компанией-оператором Nord Stream 2 AG.

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