Миллер: обе нитки «Северного потока — 2» будут под рабочим давлением до конца года

Первая нитка газопровода «Северный поток — 2» находится под рабочим давлением, вторая окажется под ним до конца 2021 года, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Первая нитка «Северного потока — 2» уже находится под рабочим давлением», — отметил Миллер.

Как уточнил глава «Газпрома», вторая нитка трубопровода окажется под рабочим давлением до конца 2021 года.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о начале заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2» компанией-оператором Nord Stream 2 AG.