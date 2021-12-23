Миллер: обе нитки «Северного потока — 2» будут под рабочим давлением до конца года
- ©Nord Stream 2/Igor Kuznecov
Об этом сообщает РИА Новости.
«Первая нитка «Северного потока — 2» уже находится под рабочим давлением», — отметил Миллер.
Как уточнил глава «Газпрома», вторая нитка трубопровода окажется под рабочим давлением до конца 2021 года.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о начале заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2» компанией-оператором Nord Stream 2 AG.