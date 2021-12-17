В Госдуме объяснили значение заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT прокомментировал сообщение о начале заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2» компанией-оператором Nord Stream 2 AG.

«Безусловно, это тестовое заполнение, которое показывает качество работ», — пояснил депутат.

По мнению Ананских, говорить об эксплуатации пока что рано, однако он отметил, что работы завершены в полном объёме.

«Ждут согласование немецкого регистратора, но это, скажем так, очевидно», — добавил собеседник RT.

Заполнение второй нитки «Северного потока — 2» должно продемонстрировать, в том числе немецкому регистратору, качество проделанных работ и обозначить факт их завершения, считает парламентарий.

Ранее компания Nord Stream 2 AG заявила о начале заполнения газом второй нитки «Северного потока — 2».