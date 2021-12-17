Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2»

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Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2».
Nord Stream 2 AG начал заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2»
  • © Nord Stream 2/Igor Kuznecov

«17 декабря началась процедура по заполнению газом второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Аналогично процедуре, проведённой по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объёма и давления», — говорится на сайте компании.

Отмечается, что ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

Процедура по заполнению газом первой нитки газопровода «Северный поток — 2» была завершена 18 октября.

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