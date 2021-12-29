Новак: проект «Северный поток — 2» невозможно сорвать

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Российский вице-премьер Александр Новак в интервью РБК выразил уверенность, что Украине не удастся сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2».
Новак: проект «Северный поток — 2» невозможно сорвать
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

«Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать», — сказал Новак.

Он отметил, что трубопровод построен в соответствии со всеми требованиями законодательства.

По словам вице-премьера, «было много противодействий, но тем не менее караван идёт».

Также Новак уверен, что по этому трубопроводу газ будет поставляться в европейские страны.

Вице-премьер также заявил, что Россия надеется, что в Европе не будут выдвигать новые требования для запуска «Северного потока — 2».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал «большой трагедией» для Украины газопровод «Северный поток — 2».

Он также выразил надежду, что страны Евросоюза и США выполнят все обещания об обеспечении энергобезопасности Украины в связи с «Северным потоком — 2».

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