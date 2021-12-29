Новак: проект «Северный поток — 2» невозможно сорвать
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«Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать», — сказал Новак.
Он отметил, что трубопровод построен в соответствии со всеми требованиями законодательства.
По словам вице-премьера, «было много противодействий, но тем не менее караван идёт».
Также Новак уверен, что по этому трубопроводу газ будет поставляться в европейские страны.
Вице-премьер также заявил, что Россия надеется, что в Европе не будут выдвигать новые требования для запуска «Северного потока — 2».
Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал «большой трагедией» для Украины газопровод «Северный поток — 2».
Он также выразил надежду, что страны Евросоюза и США выполнят все обещания об обеспечении энергобезопасности Украины в связи с «Северным потоком — 2».