Новак: проект «Северный поток — 2» невозможно сорвать

Российский вице-премьер Александр Новак в интервью РБК выразил уверенность, что Украине не удастся сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2».

«Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать», — сказал Новак.

Он отметил, что трубопровод построен в соответствии со всеми требованиями законодательства.

По словам вице-премьера, «было много противодействий, но тем не менее караван идёт».

Также Новак уверен, что по этому трубопроводу газ будет поставляться в европейские страны.

Вице-премьер также заявил, что Россия надеется, что в Европе не будут выдвигать новые требования для запуска «Северного потока — 2».

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал «большой трагедией» для Украины газопровод «Северный поток — 2».

Он также выразил надежду, что страны Евросоюза и США выполнят все обещания об обеспечении энергобезопасности Украины в связи с «Северным потоком — 2».