Новак: Россия надеется на отстутствие новых требований для запуска «Северного потока — 2»

Россия надеется, что в Европе не будут выдвигать новые требования для запуска трубопровода «Северный поток — 2», заявил российский вице-премьер Александр Новак.

«От этого никто не застрахован. Но мы надеемся, что таких требований не будет», — приводит РИА Новости слова Новака в интервью РБК.

По его словам, компания Nord Stream 2 AG, реализует проект в соответствии с европейскими законами.

Он добавил, что максимальный срок, в который должна завершиться сертификация газопровода — конец первого полугодия 2022 года.

Ранее Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе связан с отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль.