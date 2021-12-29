Новак: Россия надеется на отстутствие новых требований для запуска «Северного потока — 2»

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Россия надеется, что в Европе не будут выдвигать новые требования для запуска трубопровода «Северный поток — 2», заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак: Россия надеется на отстутствие новых требований для запуска «Северного потока — 2»
  • Reuters
  • © Arnd Wiegmann/File Photo

«От этого никто не застрахован. Но мы надеемся, что таких требований не будет», — приводит РИА Новости слова Новака в интервью РБК.

По его словам, компания Nord Stream 2 AG, реализует проект в соответствии с европейскими законами.

Он добавил, что максимальный срок, в который должна завершиться сертификация газопровода — конец первого полугодия 2022 года.

Ранее Александр Новак заявил, что рост цен на газ в Европе связан с отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль.

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