Новак рассказал о причинах газового кризиса в Европе

Рост цен на газ в Европе связан с отказом от долгосрочных контрактов и инвестиций в отрасль, заявил вице-премьер России Александр Новак.

По его словам, Еврокомиссия специально выбирает спотовые контракты без понимания ситуации на рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

«Это привело к тому, что летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по спотовым контрактам (условно, через биржу), на который рассчитывала Европа, ушёл на другие рынки, которые были более экономически благоприятны», — сказал Новак в интервью РБК.

Он отметил, что сжиженный природный газ из США, Катара и Австралии в основном поставлялся в Азиатско-Тихоокеанский регион, что вызвало дефицит газа в Европе.

Также в самой Европе снизилась добыча газа.

Ранее стало известно, что цены фьючерсов на газ в Европе снижаются на 9% и находятся на уровне $1160 за 1 тыс. куб. м.