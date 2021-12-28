Цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за тысячу кубометров
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на торговой сессии в 11:57 мск опустилась до $1135,7.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.