Цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за тысячу кубометров

Цены фьючерсов на газ в Европе снижаются на 9% и находятся на уровне $1160 за 1 тыс. куб. м.

РИА Новости

Как пишет РИА Новости, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на торговой сессии в 11:57 мск опустилась до $1135,7. Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.