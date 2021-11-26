Украинский президент Владимир Зеленский назвал «большой трагедией» для Украины газопровод «Северный поток — 2».

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции. Трансляцию вёл офис президента Украины на своём YouTube-канале.

«Это не просто бизнес, для нас это большая трагедия. Что мы можем получить — мы можем получить ещё один ресурс, которым будет пользоваться Россия в переговорном процессе», — сказал Зеленский.

Также он выразил надежду, что страны Евросоюза и США выполнят все обещания об обеспечении энергобезопасности Украины в связи с «Северным потоком — 2».

Ранее Зеленский заявил, что речи о прямых закупках газа Украиной у России на данный момент не идёт.