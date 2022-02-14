Зеленский подписал указ о праздновании Дня единения на Украине 16 февраля

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о праздновании в стране 16 февраля Дня единения.
Зеленский подписал указ о праздновании Дня единения на Украине 16 февраля
  • РИА Новости

«Нам говорят, что 16 февраля станет днём нападения. Мы сделаем его Днём единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-жёлтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал Зеленский в видеообращении.

Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками заявил, что Россия может «начать вторжение на Украину» 16 февраля.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Киев не видит предпосылок для якобы «вторжения России на территорию Украины».

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