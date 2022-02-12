Politico: Байден заявил, что Россия нападёт на Украину 16 февраля

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками заявил, что Россия может начать вторжение на Украину 16 февраля, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что в США рассказали о возможных ракетных ударах и кибератаках перед вторжением.

По данным издания, в странах Европы заявили, что у них иное видение ситуации.

Как сообщается, британский чиновник заявил об иной интерпретации разведданных о 16 февраля.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.