Помощник Байдена предположил, что Россия может «напасть» на Украину во время Олимпиады
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«Сейчас такой момент, когда вторжение может произойти в любой момент, если президент Путин отдаст приказ об этом», — приводит слова Салливана РИА Новости.
При этом он отказался представить разведданные, но подчеркнул, что «это может произойти и во время Олимпиады».
В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.