Помощник Байдена предположил, что Россия может «напасть» на Украину во время Олимпиады

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине.

«Сейчас такой момент, когда вторжение может произойти в любой момент, если президент Путин отдаст приказ об этом», — приводит слова Салливана РИА Новости.

При этом он отказался представить разведданные, но подчеркнул, что «это может произойти и во время Олимпиады».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.