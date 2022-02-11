Помощник Байдена предположил, что Россия может «напасть» на Украину во время Олимпиады

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Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине.
Помощник Байдена предположил, что Россия может «напасть» на Украину во время Олимпиады
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  • © Anna Moneymaker

«Сейчас такой момент, когда вторжение может произойти в любой момент, если президент Путин отдаст приказ об этом», — приводит слова Салливана РИА Новости.

При этом он отказался представить разведданные, но подчеркнул, что «это может произойти и во время Олимпиады».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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