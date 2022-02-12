Зампостпреда при ООН Полянский ответил на слова о скором «нападении» России на Украину

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Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявления о том, что Россия может скоро «напасть» на Украину, заявив, что у «паникёров открылось второй дыхание».
Зампостпреда при ООН Полянский ответил на слова о скором «нападении» России на Украину
  • AP
  • © John Minchillo

«Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили, потому что у паникёров явно открылось второе дыхание», — написал Полянский в своём Twitter.

Он отметил, что российские войска всё ещё находятся на территории России.

Дипломат также задался вопросом, вторгнутся ли США на Украину, так как «кто-то должен после такой панической кампании».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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