Зампостпреда при ООН Полянский ответил на слова о скором «нападении» России на Украину

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал заявления о том, что Россия может скоро «напасть» на Украину, заявив, что у «паникёров открылось второй дыхание».

«Некоторые здравомыслящие люди надеялись, что истерия, раздуваемая США, пошла на убыль. Может быть, они сглазили, потому что у паникёров явно открылось второе дыхание», — написал Полянский в своём Twitter.

Some reasonable people were hoping US-fanned hysteria was waning. Maybe they put a jinx on it, because scaremongers have clearly got second wind. Our troops are still on our territory and I wonder if the US will invade #Ukraine itself - someone has to, after such a panic campaign https://t.co/lyNCO0TQHv — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) February 11, 2022

Он отметил, что российские войска всё ещё находятся на территории России.

Дипломат также задался вопросом, вторгнутся ли США на Украину, так как «кто-то должен после такой панической кампании».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил мнение, что Россия может начать «вторжение на Украину» во время текущих зимних Олимпийских игр в Пекине.

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

В Кремле подчёркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать.