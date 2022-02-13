В Белом доме не смогли назвать «точную дату вторжения России» на Украину

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN признал, что администрация не может точно предсказать дату «начала военных действий на Украине». Он допустил, что обострения не случится вовсе.
В Белом доме не смогли назвать «точную дату вторжения России» на Украину
  • AP

«Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция, может быть начато Россией на Украине в любой день. Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или — такое всё ещё возможно — Россия может избрать путь дипломатии», — приводит слова американского чиновника РИА Новости.

Как ранее сообщило издание Politico со ссылкой на источники, президент США Джо Байден в ходе переговоров с союзниками заявил, что Россия может «начать вторжение на Украину» 16 февраля.

31 января секретарь СНБО Алексей Данилов вновь подтвердил, что не видит признаков подготовки России к «полномасштабному вторжению» на Украину. Об этом же он говорил 24 января.

Белый дом не согласился с оценками Киева. По словам Джен Псаки, никто не может «прочитать мысли президента России Владимира Путина».

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