В СНБО Украины заявили, что не видят оснований говорить о планах «вторжения» России

Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований для того, чтобы утверждать сегодня о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически. Есть ли сегодня передвижение Вооружённых сил России на территории России? Да, есть, мы это фиксируем. Но нас это не удивляет», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

В декабре президент России на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.