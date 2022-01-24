В СНБО Украины заявили, что не видят оснований говорить о планах «вторжения» России

Короткая ссылка
Украина не видит оснований говорить о планах «полномасштабного вторжения» со стороны России, поскольку передвижение войск на границе фиксируется давно. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.
В СНБО Украины заявили, что не видят оснований говорить о планах «вторжения» России
  • Gettyimages.ru

«Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований для того, чтобы утверждать сегодня о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически. Есть ли сегодня передвижение Вооружённых сил России на территории России? Да, есть, мы это фиксируем. Но нас это не удивляет», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

В декабре президент России на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить