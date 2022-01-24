В СНБО Украины заявили, что не видят оснований говорить о планах «вторжения» России
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«Мы не видим на сегодняшний день никаких оснований для того, чтобы утверждать сегодня о полномасштабном наступлении на нашу страну. Это невозможно сделать даже физически. Есть ли сегодня передвижение Вооружённых сил России на территории России? Да, есть, мы это фиксируем. Но нас это не удивляет», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.
В декабре президент России на переговорах с американским коллегой заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.