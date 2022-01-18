Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции о «российской агрессии» вокруг Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном призвал его не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить украинские власти выполнить Минские соглашения в полном объёме.

Разговор между Лавровым и Блинкеном состоялся по инициативе США, отметили в МИД России.

В частности, Лавров выделил принципиальные моменты в переданных Россией проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО.

«С нашей стороны подтверждена императивность скорейшего предоставления Вашингтоном «на бумаге» конкретных постатейных комментариев упомянутых документов», — сообщили в министерстве.

Также стороны обсудили возможности продолжения контактов в ближайшее время.

Как ранее заявил Госдеп, Блинкен провёл телефонные переговоры с Лавровым, в ходе которых стороны обсудили итоги переговоров по безопасности.

Российское посольство в Вашингтоне ранее назвало вбросом и информационным давлением сообщения о том, что «вторжение» России на Украину якобы может начаться между серединой января и серединой февраля, а Москва будто бы может «сфабриковать повод для нападения».