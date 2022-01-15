В Белом доме назвали возможные сроки «вторжения» России на Украину

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«Вторжение» России на Украину может начаться в середине января-февраля. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
В Белом доме назвали возможные сроки «вторжения» России на Украину
  • AP
  • © Andrew Harnik

«Мы обеспокоены, что российское правительство готовит «вторжение», — заявила Псаки. 

По её словам, «российское военное вторжение» может начаться «между серединой января и серединой февраля».

Представитель Белого дома отметила, что «Россия может сфабриковать повод для нападения».

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США опубликовал материал, в котором утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для «создания предлога для вторжения на восток Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное заявление голословным и ничем не подтверждённым.

В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.

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