В Белом доме назвали возможные сроки «вторжения» России на Украину
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«Мы обеспокоены, что российское правительство готовит «вторжение», — заявила Псаки.
По её словам, «российское военное вторжение» может начаться «между серединой января и серединой февраля».
Представитель Белого дома отметила, что «Россия может сфабриковать повод для нападения».
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США опубликовал материал, в котором утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для «создания предлога для вторжения на восток Украины».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное заявление голословным и ничем не подтверждённым.
В ноябре Песков заявлял, что Россия не собирается ни на кого нападать.