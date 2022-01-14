Песков назвал голословным заявление CNN о якобы подготовке Россией провокации в Донбассе

Заявление американского телеканала CNN о якобы подготовке российскими спецслужбами провокации в Донбассе является голословным и ничем не подтверждённым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее CNN со ссылкой на источник в администрации США опубликовал материал, в котором утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для «создания предлога для вторжения на восток Украины».

«До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены», — приводит ТАСС слова Пескова.

14 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что количество российских солдат, которые, по его словам, находятся у границы, не представляет угрозы для Украины.

Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она должна умереть.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.