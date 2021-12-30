Глава СНБО Данилов: Украина не видит угрозы «агрессии» России и опасности на границах
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«Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах», — сказал Данилов на брифинге, его слова приводит ТАСС.
Также не наблюдается и большого скопления иностранных военных, добавил глава СНБО.
«Угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день не видим», — сказал Данилов.
14 декабря он отмечал, что количество российских солдат, которые, по его словам, находятся у границы, не представляет угрозы для Украины.
Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она должна умереть.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.