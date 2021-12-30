Глава СНБО Данилов: Украина не видит угрозы «агрессии» России и опасности на границах

Украина на сегодняшний день не видит угрозы агрессии со стороны России, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он также отметил, что в Киеве не видят опасности и большого скопления военных у своих границ.

«Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах», — сказал Данилов на брифинге, его слова приводит ТАСС.

Также не наблюдается и большого скопления иностранных военных, добавил глава СНБО.

«Угроз для открытой агрессии со стороны Российской Федерации на сегодняшний день не видим», — сказал Данилов.

14 декабря он отмечал, что количество российских солдат, которые, по его словам, находятся у границы, не представляет угрозы для Украины.

Как отмечал заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский, проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она должна умереть.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.