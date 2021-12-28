Дипломат Полянский: проблема «вторжения» на Украину есть только в головах ряда политиков

Проблема «вторжения» России на Украину существует только в головах ряда политиков, там же она должна умереть, заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский.

«Что касается утверждений об угрозе вторжения России на Украину, то я считаю, что эта проблема может быть решена, поскольку она родилась в головах некоторых политиков и там же должна умереть», — цитирует дипломата ТАСС.

Он напомнил, что на границе с Украиной «не было никакой значительной военной активности, несмотря на все утверждения» об обратном.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой и не собирается ни на кого нападать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сообщения западных СМИ о якобы использовании Россией кризиса на польско-белорусской границе для подготовки «вторжения» на Украину являются мифологемой.