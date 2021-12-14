СНБО: число российских солдат у границы не представляет угрозы для Украины
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«То, что мы видим на спутниках, давайте с вами отличать. Когда весной было большое скопление именно личного состава, когда непосредственно были солдаты — это была одна ситуация. Сегодня количество солдат не является угрожающим для нашей страны», — приводит УНИАН его слова.
При этом он отметил, что ситуация в дальнейшем может измениться.
По его словам, Россия постоянно осуществляет передвижение техники.
Он отметил, что Украина контролирует ситуацию, а разведка продолжает работать.
Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявляла, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.