СНБО: число российских солдат у границы не представляет угрозы для Украины

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что количество российских солдат, которые, по его словам, находятся у границы, не представляет угрозы для Украины.
СНБО: число российских солдат у границы не представляет угрозы для Украины
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«То, что мы видим на спутниках, давайте с вами отличать. Когда весной было большое скопление именно личного состава, когда непосредственно были солдаты — это была одна ситуация. Сегодня количество солдат не является угрожающим для нашей страны», — приводит УНИАН его слова.

При этом он отметил, что ситуация в дальнейшем может измениться.

По его словам, Россия постоянно осуществляет передвижение техники.

Он отметил, что Украина контролирует ситуацию, а разведка продолжает работать.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявляла, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.

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