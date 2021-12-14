СНБО: число российских солдат у границы не представляет угрозы для Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что количество российских солдат, которые, по его словам, находятся у границы, не представляет угрозы для Украины.

«То, что мы видим на спутниках, давайте с вами отличать. Когда весной было большое скопление именно личного состава, когда непосредственно были солдаты — это была одна ситуация. Сегодня количество солдат не является угрожающим для нашей страны», — приводит УНИАН его слова.

При этом он отметил, что ситуация в дальнейшем может измениться.

По его словам, Россия постоянно осуществляет передвижение техники.

Он отметил, что Украина контролирует ситуацию, а разведка продолжает работать.

Ранее президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом заявил, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявляла, что, по некоторым данным, Киев стянул в Донбасс до 125 тыс. военных.