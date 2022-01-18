Госсекретарь США Блинкен провёл телефонные переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудили итоги переговоров по безопасности. Об этом сообщили в Госдепе.

AP

Отмечается, что Лавров и Блинкен обсудили итоги встреч по стратегической безопасности по линиям США — Россия, НАТО — Россия и заседания Постоянного совета ОБСЕ. «Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряжённости», — говорится в заявлении на сайте Госдепа. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности.