Госсекретарь США Блинкен провёл телефонные переговоры с Лавровым

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провёл телефонные переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которых стороны обсудили итоги переговоров по безопасности. Об этом сообщили в Госдепе.
Госсекретарь США Блинкен провёл телефонные переговоры с Лавровым
  • AP

Отмечается, что Лавров и Блинкен обсудили итоги встреч по стратегической безопасности по линиям США — Россия, НАТО — Россия и заседания Постоянного совета ОБСЕ.

«Госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатических усилий для деэскалации напряжённости», — говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности.

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