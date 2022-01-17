Грушко: НАТО знает ответ Москвы, если предложения по гарантиям не примут

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в НАТО знают, как ответит Москва, если альянс не примет предложения по гарантиям безопасности.

«В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наши возможности не скрываем, действуем очень транспарентно», — заявил Грушко в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, «всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, какие военные потенциалы могут быть задействованы против наших интересов».

Ранее глава МИД России Лавров не исключил осуществления контактов по гарантиям безопасности в ближайшие дни.