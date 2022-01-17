Глава МИД России Лавров не исключил контактов по гарантиям безопасности в ближайшие дни
- РИА Новости
«Мы твёрдо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», — сказал российский министр.
Как ранее заявил Лавров, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.