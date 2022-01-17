Глава МИД России Лавров не исключил контактов по гарантиям безопасности в ближайшие дни

Короткая ссылка
В ближайшие дни могут состояться некоторые контакты на тему гарантий безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом.
Глава МИД России Лавров не исключил контактов по гарантиям безопасности в ближайшие дни
  • РИА Новости

«Мы твёрдо рассчитываем на обещанные нам конкретные ответы на те проекты документов, которые Россия передала США и членам НАТО. Есть основания полагать, что на этих днях пройдут некоторые контакты на эту тему», — сказал российский министр.

Как ранее заявил Лавров, России нужна реакция США и НАТО на каждую статью предложенных им проектов документов по гарантиям безопасности.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна, но предстоит дождаться письменных формулировок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить