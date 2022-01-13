Песков заявил, что ситуация по переговорам о безопасности с США и НАТО в целом ясна
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«Ситуация в целом ясна. Предстоит ещё дождаться обещанных письменных формулировок оппонентов», — приводит его слова ТАСС.
Также Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин регулярно получает доклады о переговорах по гарантиям безопасности.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что президенту России представят комплексный доклад по итогам переговоров с США и НАТО.
Также российский постпред при ОБСЕ заявил, что военное осваивание НАТО территорий несёт прямую угрозу безопасности России.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности.