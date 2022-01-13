Лукашевич: военное осваивание НАТО территорий несёт прямую угрозу безопасности России

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что военное осваивание НАТО территорий несёт прямую угрозу безопасности России.

Как он отметил, соответствующую позицию российская сторона донесла на заседании постсовета ОБСЕ.

«Особый акцент сделали, конечно, на поведении США и НАТО, которые продолжают осваивать в военном отношении территории государств, вступивших в альянс, и размещать там ударные системы вооружений, что несёт прямую и непосредственную угрозу национальным интересам России», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не может больше терпеть подобную ситуацию.

Ранее Лукашевич призвал партнёров по ОБСЕ отойти от опасной логики восприятия Москвы как противника.

13 января председатель ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что риск войны в зоне ответственности организации выше, чем когда-либо ранее.