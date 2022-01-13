Глава ОБСЕ Рау заявил о высоком риске войны в зоне ответственности организации

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Председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау заявил, что риск войны в зоне ответственности ОБСЕ выше, чем когда-либо ранее.
Глава ОБСЕ Рау заявил о высоком риске войны в зоне ответственности организации
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«Страны-члены сегодня столкнулись с множеством вызовов для нашей общей безопасности. Угроза военных конфликтов, терроризма, но также и пандемия COVID-19 — всё это ведет к росту неуверенности, непредсказуемости, фрагментации и нарастающих опасений в наших обществах», — приводит РИА Новости слова Рау.

По его словам, «похоже, что риск войны в зоне ОБСЕ в настоящее время больший, чем когда-либо ранее».

Ранее постоянный российский представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что одной из причин системной деградации в организации является политика США и НАТО по сдерживанию России. 

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