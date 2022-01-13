Российский постпред назвал политику НАТО по сдерживанию Москвы причиной деградации в ОБСЕ
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- РИА Новости
Дипломат выступил с докладом на заседании постоянного совета ОБСЕ, на котором председательствующая в организации Польша представила свои приоритеты на 2022 год.
«Видим, насколько удручающе сегодняшнее состояние дел на пространстве ОБСЕ. Налицо все признаки её системной деградации. Причин тому много. Одна из главных — политика США и НАТО по сдерживанию России», — приводит ТАСС слова Лукашевича.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провале «тихой дипломатии» ОБСЕ на украинском направлении.