Российский постпред назвал политику НАТО по сдерживанию Москвы причиной деградации в ОБСЕ

Одной из причин системной деградации в ОБСЕ является политика США и НАТО по сдерживанию России. Об этом заявил постоянный российский представитель при организации Александр Лукашевич.

Дипломат выступил с докладом на заседании постоянного совета ОБСЕ, на котором председательствующая в организации Польша представила свои приоритеты на 2022 год.

«Видим, насколько удручающе сегодняшнее состояние дел на пространстве ОБСЕ. Налицо все признаки её системной деградации. Причин тому много. Одна из главных — политика США и НАТО по сдерживанию России», — приводит ТАСС слова Лукашевича.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провале «тихой дипломатии» ОБСЕ на украинском направлении.