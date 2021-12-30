Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провале «тихой дипломатии» ОБСЕ на украинском направлении.

«Давайте констатируем: «тихая дипломатия» ОБСЕ провалилась на данном направлении, она не работает. Мало того, она создаёт ложное ощущение вседозволенности у киевского режима», — цитирует её ТАСС.

Ранее председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде провела переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которых они обсудили ситуацию на Украине.