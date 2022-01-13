Постпред России в ОБСЕ призвал отказаться от логики восприятия Москвы как противника

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал партнёров по организации отойти от опасной логики восприятия Москвы как противника.

Об этом он сказал, выступая на первом в году заседании постоянного совета ОБСЕ. Во время мероприятия Польша представила приоритеты её председательства на 2022 год.

«Предлагаем партнёрам отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник, а для урегулирования проблемных ситуаций применять механизмы консультаций», — сказал Лукашевич, слова которого приводит ТАСС.

Как отметил председатель ОБСЕ Збигнев Рау, риск войны в зоне ответственности организации выше, чем когда-либо ранее.