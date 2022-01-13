Постпред России в ОБСЕ призвал отказаться от логики восприятия Москвы как противника

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Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал партнёров по организации отойти от опасной логики восприятия Москвы как противника.
Постпред России в ОБСЕ призвал отказаться от логики восприятия Москвы как противника
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Об этом он сказал, выступая на первом в году заседании постоянного совета ОБСЕ. Во время мероприятия Польша представила приоритеты её председательства на 2022 год.

«Предлагаем партнёрам отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник, а для урегулирования проблемных ситуаций применять механизмы консультаций», — сказал Лукашевич, слова которого приводит ТАСС.

Как отметил председатель ОБСЕ Збигнев Рау, риск войны в зоне ответственности организации выше, чем когда-либо ранее.

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