Постпред России в ОБСЕ призвал отказаться от логики восприятия Москвы как противника
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Об этом он сказал, выступая на первом в году заседании постоянного совета ОБСЕ. Во время мероприятия Польша представила приоритеты её председательства на 2022 год.
«Предлагаем партнёрам отойти от ущербной и опасной логики, в рамках которой Россия рассматривается как противник, а для урегулирования проблемных ситуаций применять механизмы консультаций», — сказал Лукашевич, слова которого приводит ТАСС.
Как отметил председатель ОБСЕ Збигнев Рау, риск войны в зоне ответственности организации выше, чем когда-либо ранее.