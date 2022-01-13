Лавров: Россия в течение недели ожидает ответа от США на предложения по безопасности

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Российская сторона в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Россия в течение недели ожидает ответа от США на предложения по безопасности
  • AP

«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — приводит РИА Новости его слова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал «положить на бумагу» реакцию альянса в течение недели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на продолжение диалога с США, но с целью достижения конкретного результата.

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