Лавров: Россия в течение недели ожидает ответа от США на предложения по безопасности

Российская сторона в течение недели ожидает реакции от США на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — приводит РИА Новости его слова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал «положить на бумагу» реакцию альянса в течение недели.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на продолжение диалога с США, но с целью достижения конкретного результата.