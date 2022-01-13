Лавров: Россия в течение недели ожидает ответа от США на предложения по безопасности
- AP
«Американцы нам обещали постараться, но мы им сказали, что постараться нужно очень сильно, сделать свои встречные предложения на следующей неделе», — приводит РИА Новости его слова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Лавров добавил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещал «положить на бумагу» реакцию альянса в течение недели.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на продолжение диалога с США, но с целью достижения конкретного результата.