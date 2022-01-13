Столтенберг: НАТО готово внести предложения по безопасности для обсуждения с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов «положить на стол переговоров» с Россией свои конкретные предложения по безопасности для их дальнейшего обсуждения с Москвой.

«На заседании Совета Россия — НАТО (СРН) альянс обозначил, как дальше встречаться и вести диалог. Россия не была готова на этой встрече дать ответ на предложенный НАТО путь вперед, но я надеюсь, что они вернутся и согласятся», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что альянс подчеркнул «готовность положить на стол переговоров наши конкретные предложения и обсудить их с Россией».

Также Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия отвечают стандартам НАТО в большинстве сфер и могут «очень быстро» стать членами альянса, если обратятся с таким запросом и примут политическое решение.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на продолжение диалога с США, но с целью достижения конкретного результата.