Песков сообщил, что Россия настроена на продолжение диалога с США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва настроена на продолжение диалога с США, но с целью достижения конкретного результата.
Песков сообщил, что Россия настроена на продолжение диалога с США
  • © Пресс-служба президента РФ

«Я не сомневаюсь, что не будет дефицита политической воли продолжать переговоры и дальше, но при одном понимании: по этим принципиальным вопросам не может быть процесса ради процесса, должен быть конкретный результат, конкретный ответ», — сказал Песков.

Также Песков отметил, что в ходе переговоров России и США были положительные элементы и нюансы, но они не были главной целью консультаций.

Россия изложила свои инициативы по гарантиям безопасности на переговорах 10 января с США в Женеве и 12 января в рамках Совета Россия — НАТО.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва ожидает от США и их союзников письменного ответа на предложения по вопросам безопасности.

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