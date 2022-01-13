Посол Антонов: Россия ждёт от Запада адекватной реакции на предложения по безопасности

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Россия ожидает от США и их союзников письменного ответа на предложения по вопросам европейской безопасности, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, Россия изложила свои инициативы 10 января в Женеве и 12 января в рамках Совета Россия — НАТО.

«Ждём адекватной реакции, но не в форме популистских заявлений, а аргументированных письменных предложений», — говорится в заявлении Антонова на странице российского посольства в США в Facebook.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в рамках брифинга выразил надежду, что вводить новые ограничения в отношении России не придётся.

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