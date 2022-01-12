В Госдепе надеются, что вопрос введения санкций против России останется гипотезой

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в рамках брифинга выразил надежду, что вводить новые ограничения в отношении России не придётся.

«Мы надеемся, это (введение санкций. — RT) останется гипотетическим», — приводит РИА Новости заявление Прайса.

Он пояснил, что рестрикции не придётся вводить в том случае, если власти Соединённых Штатов увидят со стороны России «продолжение вовлечённости в дипломатию».

«Мы готовы... продолжать дипломатию», — подчеркнул Прайс.

По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины российскую сторону ожидают серьёзные последствия.

Ранее американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Позднее стало известно, что сенаторы также предложили ввести ограничения в отношении ряда финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT высказался о подготовленном группой сенаторов-демократов США проекте, в котором предлагается ввести санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.