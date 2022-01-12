В Госдепе надеются, что вопрос введения санкций против России останется гипотезой
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«Мы надеемся, это (введение санкций. — RT) останется гипотетическим», — приводит РИА Новости заявление Прайса.
Он пояснил, что рестрикции не придётся вводить в том случае, если власти Соединённых Штатов увидят со стороны России «продолжение вовлечённости в дипломатию».
«Мы готовы... продолжать дипломатию», — подчеркнул Прайс.
По его словам, в случае эскалации ситуации вокруг Украины российскую сторону ожидают серьёзные последствия.
Ранее американские сенаторы предложили ввести рестрикции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Позднее стало известно, что сенаторы также предложили ввести ограничения в отношении ряда финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT высказался о подготовленном группой сенаторов-демократов США проекте, в котором предлагается ввести санкции в отношении российского президента Владимира Путина и ряда высокопоставленных чиновников в случае обострения ситуации вокруг Украины.